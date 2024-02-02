دول تسارع لوضع ضوابط تقي من مخاطر الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة تبادر

وأصدرت الإدارة الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مرسومًا يهدف إلى الوقاية من المخاطر الناشئة عن الذكاء الاصطناعي.

ويشير تقرير وكالة الأناضول إلى أنه بموجب المرسوم الذي تم إعداده بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم إدخال معايير جديدة لأمن الذكاء الاصطناعي.

وبينما يهدف المرسوم إلى حماية الأمريكيين من المخاطر المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات التي تقوم بتطوير هذه الأنظمة، مطالبة بمشاركة نتائج الاختبارات الأمنية والمعلومات الهامة الأخرى مع الحكومة.

وبموجب المرسوم، يجب على المؤسسات وضع معايير للاختبارات الأمنية، ومعالجة مخاطر الأمن السيبراني.

ومن أجل حماية الأشخاص من الاحتيال، يتم استحداث قوانين جديدة للكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحقق منه، وفق تقرير الوكالة.

الاتحاد الأوروبي كذلك

وفي كانون الأول/ ديسمبر العام 2023، توصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان والدول الأعضاء، إلى اتفاق بشأن أول "قانون للذكاء الاصطناعي" في العالم.

وبموجب القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، سيتم تنظيم الذكاء الاصطناعي وفق نهج قائم على احتمالات مخاطر الإضرار بالمجتمع.

وستفرض قواعد أكثر صرامة على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، كما سيتم تحديد معايير واضحة لتمييز الذكاء الاصطناعي عن الأنظمة البرمجية البسيطة، بحسب ما جاء في التقرير.

كما سيتم التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يؤثر بأي حال من الأحوال، على كفاءة الدول الأعضاء، أو أي منظمة متخصصة في مجال الأمن القومي.

وبالتوازي مع ذلك، فإن دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر إلى سوق الاتحاد الأوروبي، سيخضع لمجموعة من القواعد والالتزامات.