ما هو نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" الذي برز في التصعيد الأخير؟

ذكر موقع "بزنسس انسايدر" أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" ـ والذي شاركت شركة "بوينغ" في تطويره ـ أثبت فعاليته من خلال اعتراض غالبية الطائرات دون طيار، والصواريخ المحمولة جوًّا التي أطلقتها إيران، خلال التصعيد الأخير.

ويمثل هذا النظام الذي دخل الخدمة في عام 2017، قمة هندسة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث كانت هذه الآلية الدفاعية المتقدمة، التي تم تمويلها في الغالب من قبل الولايات المتحدة، عبارة عن جهد تعاوني بين شركة "بوينغ" وشركة صناعات الطيران الإسرائيلية.

وبحسب الموقع فقد تم تصميم "آرو 3"، لاعتراض الأهداف في الفضاء، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك المدى الأطول والاشتباكات على ارتفاعات أعلى واعتراض الصواريخ الباليستية بدقة.