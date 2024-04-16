ما هو نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" الذي برز في التصعيد الأخير؟
ذكر موقع "بزنسس انسايدر" أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" ـ والذي شاركت شركة "بوينغ" في تطويره ـ أثبت فعاليته من خلال اعتراض غالبية الطائرات دون طيار، والصواريخ المحمولة جوًّا التي أطلقتها إيران، خلال التصعيد الأخير.
ويمثل هذا النظام الذي دخل الخدمة في عام 2017، قمة هندسة الدفاع الجوي الإسرائيلية، حيث كانت هذه الآلية الدفاعية المتقدمة، التي تم تمويلها في الغالب من قبل الولايات المتحدة، عبارة عن جهد تعاوني بين شركة "بوينغ" وشركة صناعات الطيران الإسرائيلية.
وبحسب الموقع فقد تم تصميم "آرو 3"، لاعتراض الأهداف في الفضاء، ويوفر قدرات محسنة، بما في ذلك المدى الأطول والاشتباكات على ارتفاعات أعلى واعتراض الصواريخ الباليستية بدقة.
وأشاد كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأدميرال دانييل هاغاري، بأداء النظام، مشيراً إلى أن "آرو 3" نجح في التصدي لعدد كبير من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.
وسلطت وزارة الدفاع الضوء أيضًا على الميزات المتقدمة للنظام، مثل القدرة على المناورة المتطورة، ووقت رد الفعل القصير، وتكنولوجيا الضرب للقتل.
ويأتي نظام Arrow 3 خلفا لنظام Arrow 2، الذي تم نشره في البداية في عام 2000، والذي سبق له أن اعترض صواريخ باليستية وصواريخ طويلة المدى خلال صراعات مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتشكل هذه الأنظمة معًا الطبقة العليا من شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات، حيث توفر الحماية ضد مجموعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ والقذائف الصاروخية والمدفعية والطائرات بدون طيار.
وبالإضافة إلى نظام آرو3، تشتمل الترسانة الدفاعية الإسرائيلية على نظام David's Sling"، المصمم لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى، ونظام القبة الحديدية المعترف به على نطاق واسع، والمتخصص في المدفعية قصيرة المدى والدفاع الصاروخي.
ولم تعلق شركة "بيونغ"، وهي أحد المتعاونين الرئيسيين في مشروع Arrow 3، على الأحداث الأخيرة بعد.