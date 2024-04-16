الرئيس الإيراني: أي تحرك ضد مصالح إيران سيقابل "برد قاس"

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإنّ آل ثاني أكّد "ضرورة خفض أشكال التصعيد كافة، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

كما شدّد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى تحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، "بما يحقّق سلاماً دائماً وشاملاً في المنطقة".

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية رغبة طهران بـ"التهدئة" بعد قصفها غير المسبوق لإسرائيل.

وأبلغ عبداللهيان وانغ موقف الجمهورية الإيرانية من الغارة الجوية التي دمّرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وحمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.

وقال الوزير الإيراني لنظيره الصيني، إنّ مجلس الأمن الدولي "لم يقدّم الردّ اللازم على هذا الهجوم" وإنّ "لإيران الحقّ في الدفاع عن نفسها ردّاً على انتهاك سيادتها".

وليل السبت الأحد أطلقت إيران على إسرائيل أكثر من 300 مقذوف شملت طائرات مسيّرة مفخّخة وصواريخ بالستية ومجنّحة، في هجوم غير مسبوق، بينما أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه تمكّن بمساعدة أمريكية من"إحباطه".