"جامبا" يعد بثورة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي

في تطور تاريخي في مجال الذكاء الاصطناعي، ظهر نموذج متطور يُعرف باسم "جامبا"، يعد بقابلية التوسع والكفاءة غير المسبوقة.

ويمثل "جامبا"، الذي طورته شركة AI21 الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قفزة كبيرة إلى الأمام في عالم نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، حيث يقدم بنية جديدة تتجاوز المعايير الحالية، ويعيد تعريف حدود قدرة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع (cryptopolitan)، يكمن جوهر ابتكار "جامبا" في التكامل الفريد لتقنية تطوير الذكاء الاصطناعي مع عناصر بنية المحولات التقليدية، مما يؤدي إلى نظام هجين يتفوق في التعامل مع كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة ملحوظة.

على عكس نماذج اللغات الكبيرة التقليدية، يمتلك "جامبا" حجم نافذة سياق موسع يصل إلى 256 كيلوبايت، مما يمكنه من التفوق في الأداء على المنافسين عبر معايير مختلفة ووضع معيار جديد للكفاءة والأداء.