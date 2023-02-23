ابتكار تقنية لقياس العمر البيولوجي للإنسان بدقة

وما زالت التقنيات المستخدمة في قياس العمر البيولوجي للإنسان بالاعتماد على طول "تيلوميرز" محدودة، نظراً لطولها المتوسط في حوض المواد الجينية، فضلاً عن استهلاكها للوقت واحتياجها إلى متخصصين بكفاءة مرتفعة.

وفي هذا الإطار، توصل باحثون من الولايات المتحدة والصين وسنغافورة إلى حل سريع ودقيق لقياس طول "تيلومير" المنفرد.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة الأستاذ الدكتور لي شانغ: "طبقنا تقنية غير مسبوقة تستخدم تتابع الحمض النووي في الجينات الوراثية، لالتقاط نهايات (تيلوميرز) في حوض كبير من الجينات، ثم استخرجناها بواسطة إنزيمات تشبه المقصات".

وأضاف: "ساعدتنا التقنية الجديدة على قراءة رموز الحمض النووي التي تؤلف كل جزء من (تيلوميرز) ما مكننا من تحديد أطوالها بدقة"؛ وفقاً لموقع "فيز دوت أورغ".