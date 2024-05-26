الكشف عن نظام لزراعة رأس بمساعدة الروبوتات

أعلنت "برين بريدج"، وهي شركة ناشئة متخصصة في علم الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية، عن مفهوم جديد، وهو نظام مدعوم بالروبوتات لزراعة رأس بشري.

ويمنح النظام أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وأمراض التنكس العصبي عن طريق زرع رؤوسهم في أجسام مانحة صحية، بحسب تقرير نشره موقع "تيكنو-ساينس".

ويستفيد النظام المقترح من الروبوتات المتطورة، والذكاء الاصطناعي، والتصوير الجزيئي في الوقت الفعلي لإعادة ربط الهياكل الحيوية بدقة، حيثُ تعمل الشركة على توظيف القدرات من الدرجة الأولى لمعالجة العقبات الكبيرة، خاصة إصلاح الحبل الشوكي.

ومن الأمور المركزية في رؤية الشركة هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان النقل الناجح لرأس المريض، والحفاظ على وعيه وذكرياته ووظائفه المعرفية، إلى جسم أكثر صحة.

ويهدف النظام إلى توفير شريان حياة محتمل لأولئك الذين يعانون من أمراض غير قابلة للشفاء، أو الشلل، أو حالات التنكس العصبي الشديدة.