مع طفرات الذكاء الاصطناعي.. الروبوتات المستقبلية ستكون أكثر فائدة

بدأت الروبوتات تصبح قادرة على القيام بمهام مثل طي الغسيل والطهي، بعد أن كان الأمر شبه مستحيل في السابق، لكن في الوقت الراهن هناك عدة أسباب ستجعل الروبوتات المستقبلية أكثر فائدة.

وفي حين تمكن علماء الروبوتات من جعلها تقوم بأشياء مثيرة للإعجاب في المختبر، فإن هذا يتطلب عادةً تخطيطًا دقيقًا في بيئة تخضع لرقابة مشددة، وهذا يجعل من الصعب على الروبوتات العمل بشكل موثوق في المنازل التي يوجد بها أطفال وحيوانات أليفة.

مفارقة مورافيك

وهناك ملاحظة معروفة بين علماء الروبوتات تسمى "مفارقة مورافيك"، التي تقول إن ما هو صعب على البشر سهل على الآلات، وما هو سهل على البشر صعب على الآلات.