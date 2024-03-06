هل تحلّ الروبوتات الذكية مكان المعالجين النفسيين؟

روبوتات علم النفس

يتطلب العلاج التقليدي الذهاب إلى مكان ما، والقيادة، والتعامل مع الناس. وفي بعض الأحيان، قد يكون القيام بكل هذه المهام وسواها أمرًا صعبًا بالنسبة للبعض. لكن مع الذكاء الاصطناعي، يمكن الحصول على العلاج وقتما تشاء من المنزل.

ويتوافر العديد من تطبيقات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تم تدريبها على ما يتم تدريسه في الشهادات الجامعية لعلم النفس.

وكل ما عليك فعله هو وصف المشكلة لأحد برامج الدردشة هذه، ويمكنها الإجابة بما يشبه التعاطف، أو تقديم اقتراحات أو طرح أسئلة للمتابعة تمامًا كما يفعل المعالج البشري، وبنسبة نجاح جيدة جدًّا بالاعتماد على إجابات مكتوبة من قبل مجموعة من المعالجين.

وتشير الأدلة إلى أن روبوتات الدردشة يمكنها تقديم عناصر العلاج السلوكي المعرفي وأدوات الصحة العقلية الأخرى بشكل جيد، بما يكفي لتقليل أعراض الاكتئاب والتوتر. وفي أحد الاستطلاعات، وجد 80% من الأشخاص الذين استخدموا ChatGPT للحصول على مشورة في مجال الصحة العقلية أنه بديل جيد للعلاج المنتظم.

وبحسب المستخدمين، كانت القدرة على حفظ المحادثات مفيدة جدًّا، بحيث يمكنهم العودة إليها وقراءة محادثة موضوع ما كلما شعروا بالحاجة إلى ذلك.