ميزة جديدة من أبل للحد من دوار الحركة والغثيان في السيارة

تعمل شركة أبل على تطوير تقنيات في أجهزتها للحد من دوار الحركة والغثيان في السيارة، إذ تقول الأبحاث إن دوار الحركة يحدث عادة بسبب صراع حسي بين ما يراه الشخص وما يشعر به.

فيما ترى الشركة أن ذلك الأمر يمنع بعض المستخدمين من استخدام هواتف iPhone أو iPad بشكل مريح أثناء التنقل.

وطرحت شركة أبل ميزة برمجية تسمى Vehicle Motion Cues على نظامي iOS وiPadOS لدرء دوار الحركة أثناء النظر إلى الهاتف، ويأتي التحديث كجزء من إصدار أكبر لميزات إمكانية الوصول الجديدة على أجهزة أبل.