ميزة جديدة من أبل للحد من دوار الحركة والغثيان في السيارة
تعمل شركة أبل على تطوير تقنيات في أجهزتها للحد من دوار الحركة والغثيان في السيارة، إذ تقول الأبحاث إن دوار الحركة يحدث عادة بسبب صراع حسي بين ما يراه الشخص وما يشعر به.
فيما ترى الشركة أن ذلك الأمر يمنع بعض المستخدمين من استخدام هواتف iPhone أو iPad بشكل مريح أثناء التنقل.
وطرحت شركة أبل ميزة برمجية تسمى Vehicle Motion Cues على نظامي iOS وiPadOS لدرء دوار الحركة أثناء النظر إلى الهاتف، ويأتي التحديث كجزء من إصدار أكبر لميزات إمكانية الوصول الجديدة على أجهزة أبل.
خداع العقل
يحدث دوار الحركة عندما تنتبه إلى شيء ثابت، مثل الهاتف أو الكتاب، بينما يتحرك المحيط من حولك، ولخداع العقل ومزامنة الجهاز المحمول المستقر مع البيئة المحيطة المتحركة، ستستخدم شركة أبل مستشعرات جهاز iPhone أو iPad لاكتشاف الحركات الدقيقة للسيارة التي يتواجد فيها المستخدم.
بعد ذلك، ستعرض نقاطًا صغيرة على طول حواف شاشة الهاتف، تتحرك جنبًا إلى جنب مع السيارة، حيث تتم المزامنة بشكل مثالي أثناء التحرك، ويمنع هذا الانفصال بين البصر والإحساس، فيما سيتمكن المستخدمون في أي وقت من تشغيل الميزة وإيقافها عبر إعدادات أجهزتهم.
تحديثات أخرى
وإلى جانب تقليل دوار الحركة، كشفت أبل أيضًا عن العديد من التحديثات الأخرى لإمكانية الوصول، من بينها ميزة تتبع العين التي ستكون متاحة الآن كطريقة بديلة للتنقل على أجهزة iPhone وiPad.
وتعمل ميزة اللمس الموسيقي عبر الاهتزازات الدقيقة في الأجهزة على جعل طريقة سماع الأشخاص الصم أو ضعاف السمع للموسيقى التي يستمعون إليها أسهل.
وهناك أيضًا ميزات أفضل للتحكم الصوتي يمكنها فهم الكلام غير المعتاد، والمزيد من خيارات إمكانية الوصول في VisionOS، ومن المتوقع أن تصل الميزات الجديدة كجزء من نظام التشغيل iOS 18، الذي من المرجح أن يتم إصداره في سبتمبر القادم.