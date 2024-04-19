"ميتا" تطرح نسخة مطورة من مساعد الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها

أطلقت شركة "ميتا"، أخيرًا، نسخة مطورة من مساعد الذكاء الاصطناعي "Meta AI" عبر تطبيقاتها المختلفة.

ويعمل المساعد، المتوافرة أداته على منصات عملاق التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستغرام" و"واتس آب"، بواسطة "Llama 3"، وهو أحدث جيل من نموذج "ميتا" اللغوي الكبير.

ويأتي مساعد "ميتا" للذكاء الاصطناعي، ردًا على روبوت الدردشة الآلي "ChatGPT" من "OpenAI"، الذي حقق شعبية هائلة منذُ أن جرى إصداره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، في مقطع فيديو أعلن فيه عن طرحه المساعد المطور: "نعتقد أن Meta AI هو الآن أكثر مساعد ذكاءً للذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامه مجانًا".

وأوضح أن "ميتا" قامت بدمج المعرفة في الوقت الحقيقي من "غوغل" و"بينغ" في إجابات المساعد، وجعلت الأداة أكثر سهولة في الوصول إليها عبر تطبيقاتها من خلال دمجها في مربعات البحث على المنصات.