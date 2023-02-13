ابتكار روبوتات غواصة لاستكشاف المحيطات دون الحاجة للسفن

ويمتلك معهد الأبحاث الأمريكي أسطولا مكونا من 8 روبوتات ذكية يعمل كل منها لأداء مهمة خاصة، مثل أخذ عينات المياه أو تحليل ميكروبات المحيط أو تصويره، وفقا لموقع "تك إكسبلور".

وصمم الفريق الروبوت للعمل دون سفن، إذ كانت عمليات الإطلاق الأولية تتطلب قوارب صغيرة، ولم تبدأ أول عملية اختبار دون سفن حتى عام 2017، من خلال التعاون مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، لاستخدام الروبوت لمراقبة تكاثر الطحالب السامة.

وأطلق الباحثون الروبوت الذكي للمرة الأولى خارج منشأة أبحاث المعهد، في ديسمبر/كانون الأول عام 2022، إذ نُقل الروبوت إلى الشاطئ على عربة متينة لاختبار أدائه في المحيطات الواقعية.

ويسهم إطلاق الروبوت من الشاطئ عوضا عن السفن، إلى توفير الجهد والوقت والمساهمة في تفرغ السفن لرحلات استكشافية أكثر تعقيدا.