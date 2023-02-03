تطوير روبوتات بحرية بتقنية مستلهمة من مستشعرات الأسماك

وركزت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة بريستول البريطانية، على عضو استشعار الخط الجانبي الموجود في الأسماك وتحديدا في أسماك البلطي الأفريقي.

وجدت الدراسة أنه يمكن ابتكار أسراب من الروبوتات قادرة على التنقل تحت الماء في بيئات مظلمة وغامضة تكافح فيها أنظمة الاستشعار التقليدية؛ عبر مستشعر ضغط رخيص يحاكي الأعضاء الحسية في الأسماك.

وذكرت الدارسة أن هذا العضو الحسي الذي يمتد من رأس السمكة مرورا بجسمها ثم ذيلها؛ يساعد الأسماك على الشعور بالضغط وتفسير البيئة المحيطة بها.

وأوضحت أن هذا العضو لديه درجة عالية من الحساسية بحيث يمكن الأسماك من اكتشاف التأثيرات الخارجية، مثل الأسماك المجاورة، والتغيرات في تدفق المياه، الحيوانات المفترسة القريبة والعقبات.. وغيرها.