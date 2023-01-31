تطوير روبوت مرن غير مسبوق يطير محمولًا على الرياح

طور باحثون من جامعة "تامبر" في فنلندا، روبوتًا مرنًا مصنوعًا من مواد ذكية قادرًا على الطيران بواسطة قوة الرياح، ويمكن التحكم به بواسطة الضوء.

ويمتاز روبوت "فيري" الاصطناعي الطائر بميزات حيوية عديدة، نظرًا لخفة وزنه وبنيته المسامية، ما يسمح له بالطفو في الهواء والانتقال لمسافات طويلة على متن الرياح.