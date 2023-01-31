تطوير روبوت مرن غير مسبوق يطير محمولًا على الرياح
طور باحثون من جامعة "تامبر" في فنلندا، روبوتًا مرنًا مصنوعًا من مواد ذكية قادرًا على الطيران بواسطة قوة الرياح، ويمكن التحكم به بواسطة الضوء.
ويمتاز روبوت "فيري" الاصطناعي الطائر بميزات حيوية عديدة، نظرًا لخفة وزنه وبنيته المسامية، ما يسمح له بالطفو في الهواء والانتقال لمسافات طويلة على متن الرياح.
وساعد تطوير المواد البوليميرية الذكية القابلة للتحفيز على تصميم الجيل الجديد من الروبوتات المرنة الصغيرة القابلة للتحكم لاسلكيًا، واستطاع الباحثون جعلها تمشي وتقفز وتسبح، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها.
وقال الباحث هاو زانغ، قائد الفريق البحثي: "تفوق روبوتنا على الروبوتات المشابهة، إذ يحتوي على محرك مرن مصنوع من مادة كريستالية سائلة تستجيب للضوء، وتسمح بحركة تقلص مستمرة عند تعرضها له"؛ وفقًا لموقع يوريكا آليرت.
وتمتاز "الروبوتات المرنة" بهيكل بسيط ومرونة عالية مقارنة بـ"الروبوتات الصلبة"، ويمكن للسوائل أن تشغل نظامًا بديلًا للمواد التي تصنع منها الروبوتات عادة.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أدفانسد ساينس" العلمية، إلى إمكانية استخدام ضوء "ليد" أو شعاع ليزري للتحكم بالروبوت الطائر، وتغيير شكله وتكيفه مع اتجاه الرياح واتخاذ الحركات اللازمة للإقلاع والهبوط.
ويطور الباحثون حاليًا حساسية الروبوت، في خطوة لتحسين تشغيله في ضوء الشمس، ورفع قدرته على حمل الأجهزة الإلكترونية الميكروية؛ مثل أجهزة "الجي بي إس" والمستشعرات الإلكترونية والمركبات الكيميائية والحيوية.
وأوضح زانغ: "قد يبدو الأمر خيالًا علميًا، لكن الاختبارات أثبتت القدرة على تلقيح الزهور اصطناعيًا باستخدام ملايين الروبوتات من خلال توجيهها بالضوء إلى أماكن مستهدفة".
وأضاف: "يمكن للتقنية الجديدة أن تحسّن واقع الزراعة على مستوى العالم، في ظل تراجع عمليات التلقيح، بسبب الاحترار العالمي الذي يهدد التنوع الحيوي وإنتاج الغذاء".
ويتعاون الباحثون حاليًا مع علماء الروبوتات والمواد الذكية، لتجاوز تحديات عديدة تجلت في إعادة استخدام الروبوتات وجعلها قابلة للتحلل الحيوي، فضلًا عن التحكم بأماكن هبوطها.
ويمكن للروبوتات المرنة أن تستبدل نظيرتها الصلبة في المستقبل نظرًا لميزاتها المختلفة، ويعمل الباحثون حول العالم على تطوير تطبيقاتها الصناعية والطبية.