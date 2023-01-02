"أبل" ترفع سعر استبدال بطارية "آيفون" خارج نطاق الضمان

أعلنت شركة "أبل" زيادة سعر استبدال بطارية هواتفها خارج الضمان، لجميع الطرز ‌الأقدم من "آيفون 14".

ووفق ما نشرت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، فإنه سيرتفع سعر استبدال البطارية خارج الضمان لجميع طرز سلسلة "آيفون 12" و "آيفون 13"، بالإضافة إلى الطرازات الأقدم من ذلك، بمقدار 20 دولارًا اعتبارًا من آذار/مارس القادم.

وفي الوقت الحالي، تتقاضى شركة أبل 69 دولارًا لاستبدال البطارية في معظم طرز آيفون، وفقًا لآلة حاسبة تقديرية على موقع الشركة.