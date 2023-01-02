"أبل" ترفع سعر استبدال بطارية "آيفون" خارج نطاق الضمان
أعلنت شركة "أبل" زيادة سعر استبدال بطارية هواتفها خارج الضمان، لجميع الطرز الأقدم من "آيفون 14".
ووفق ما نشرت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، فإنه سيرتفع سعر استبدال البطارية خارج الضمان لجميع طرز سلسلة "آيفون 12" و "آيفون 13"، بالإضافة إلى الطرازات الأقدم من ذلك، بمقدار 20 دولارًا اعتبارًا من آذار/مارس القادم.
وفي الوقت الحالي، تتقاضى شركة أبل 69 دولارًا لاستبدال البطارية في معظم طرز آيفون، وفقًا لآلة حاسبة تقديرية على موقع الشركة.
وستؤثر زيادة الأسعار فقط على العملاء الذين ليس لديهم خطة "AppleCare" أو "AppleCare +" لصيانة أجهزتهم من جانب "أبل".
وبحسب موقع "ماك رومرز"، فإنه مع "خطة AppleCare + لا يدفع العملاء أي قيمة لاستبدال البطارية بمجرد أن تنخفض سعتها بعد 80٪".
وقالت الشركة: "يمكننا استبدال بطارية آيفون مقابل رسوم. وللعلم، لا يغطي ضماننا البطاريات المستهلكة نتيجة للاستخدام المعتاد".
وأضافت: "منتجك مؤهل لاستبدال البطارية بدون أي تكلفة إضافية إذا كانت لديك AppleCare+ وكانت بطارية المنتج تحتفظ بأقل من 80% من سعتها الأصلية".
وأوضحت: "تسري الرسوم الحالية لخدمة البطارية خارج الضمان حتى نهاية فبراير 2023. اعتبارًا من 1 مارس 2023، ستتم زيادة رسوم خدمة البطارية خارج الضمان لجميع طرازات آيفون السابقة لسلسلة iPhone 14".