ميزة مثيرة في هواتف "آيفون" الأحدث يقدمها ماسح LiDAR الضوئي

تتميز هواتف الفئة العليا من طرازات سلاسل "آيفون 12" و"آيفون 13" و"آيفون 14" بوجود ماسح ضوئي LiDAR بجوار الكاميرا الخلفية.

ويمكن استخدام هذا الماسح الضوئي الليزري في قياس طول الأشخاص في الوقت الفعلي من خلال تطبيق القياس المثبت مسبقا على الجهاز من أبل.

ولقياس ارتفاع الشخص، افتح تطبيق Measure، ووجه الآيفون الخاص بك إلى الشخص الذي تريد قياسه، وتأكد من ظهوره على الشاشة من الرأس إلى أسفل القدمين.

وبعد لحظة وجيزة، يجب أن يظهر خط في أعلى رأس الشخص الذي يقف أمام شاشة الهاتف مع قياسات طوله، بحسب موقع "macrumors".