هواوي تطلق هاتف Nova Y91 بشاشة ضخمة وبطارية عملاقة

وجاء الهاتف باللونين الفضي والأسود، مع تصميم دائري لامع للكاميرات الخلفية، محاطة بحلقة ذهبية، ويبلغ سمك الهاتف 8.9 مليمتر، ووزن 214 غرامًا.

وميزت الشركة الصينية، هاتفها الجديد "Huawei Nova Y91"، ببطارية عملاقة بسعة 7000 ملي أمبير، حيث تؤكد الشركة أن البطارية يمكنها أن تدوم حتى 29 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو، فيما تدعم خاصية الشحن السريع، بقوة 22.5 واط.

ويحتوي هاتف "Huawei Nova Y91" على نظام صوتي، يضم سماعتي ستريو، إذ تقول الشركة إن تجربة الأصوات على الهاتف ستكون مميزة سواء على المقاطع الصوتية، أو الفيديو، أو الألعاب.

ومن حيث الكاميرات، دعمت الشركة الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية، حيث تأتي الأساسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وجاءت الكاميرات الأخرى بدقة 2 ميغابكسل، تساعد في التقاط الصور الشخصية بتأثير بورتريه، أما الكاميرا الأمامية فقد جاءت بدقة 8 ميغابكسل، بفتحة عدسة f/.0.

وأكدت هواوي أنها أضافت مزايا ذكاء اصطناعي في نظام الكاميرا للمساعدة في التقاط الصور بثبات حتى مع حركة العناصر داخل الصورة، فيما يمكن تصوير الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في آن واحد.