"هواوي" تستبدل الآلاف من المكونات التي تحظرها أمريكا في منتجاتها
أفاد نص كلمة نشرته جامعة صينية، الجمعة، بأن مؤسس "هواوي تكنولوجيز" قال إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوجدت بدائل لأكثر من 13 ألف مكون في منتجاتها تأثرت بالعقوبات التجارية الأمريكية.
وأظهر نص الكلمة التي ألقيت في فبراير ونشرته جامعة شنغهاي جياو تونغ، قول رن تشانغ فاي إن "هواوي" استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية 13 ألف مكون ببدائل صينية محلية، وأعادت تصميم 4 آلاف من لوحات الدوائر الكهربائية لمنتجاتها، وأن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية "استقر".
وتلقي التصريحات، التي لم يتسنَّ التحقق منها على نحو مستقل، الضوء على جهود "هواوي" للتغلب على قيود التجارة الأمريكية.
وهواوي، وهي مورد رئيس للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس، منذ 2019 هدف لحزم متعاقبة من قيود التصدير الأمريكية.
وحالت هذه القيود بين "هواوي" وكل من الرقائق التي تنتجها الشركات الأمريكية والوسائل التكنولوجية الأمريكية التي تساعدها في تصميم رقائقها الخاصة وتصنيعها من قبل شركاء لها، كما حظرت إدارة بايدن، العام الماضي، بيع معدات هواوي الجديدة في الولايات المتحدة.
وقالت الجامعة إن رن أدلى بهذه التصريحات في حديث مع خبراء التكنولوجيا الصينيين، في 24 فبراير/ شباط. ونشرت الجامعة نص الكلمة على موقعها على الإنترنت الجمعة.
وقال رن إن "هواوي" استثمرت 23.8 مليار دولار في البحث والتطوير خلال 2022 "ومع تحسن الربحية، ستواصل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير".
وأضاف أن الشركة عملت على بناء نظامها لتخطيط موارد المؤسسة، والذي أطلقت عليه اسم "ميتا إي.آر.بي" ومن المقرر إطلاقه في أبريل/ نيسان وسيساعد في إدارة مهام الأعمال الأساسية، وهو ما يشمل التمويل وسلسلة التوريد وعمليات التصنيع.
وأوضح أن "هواوي" ليست لديها خطط لإطلاق منافس لروبوت المحادثة الشهير "تشات جي.بي.تي" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لكنه قال إن شركة مايكروسوفت، التي تدعم الشركة المطورة للتطبيق "أوبن إيه.آي"، لن تكون الطرف الوحيد المهيمن في هذا الصدد، مؤكدًا أن هواوي تركز على كونها "منصة قوة الحوسبة الأساسية" للذكاء الاصطناعي.