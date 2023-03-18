"هواوي" تستبدل الآلاف من المكونات التي تحظرها أمريكا في منتجاتها

أفاد نص كلمة نشرته جامعة صينية، الجمعة، بأن مؤسس "هواوي تكنولوجيز" قال إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوجدت بدائل لأكثر من 13 ألف مكون في منتجاتها تأثرت بالعقوبات التجارية الأمريكية.

وأظهر نص الكلمة التي ألقيت في فبراير ونشرته جامعة شنغهاي جياو تونغ، قول رن تشانغ فاي إن "هواوي" استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية 13 ألف مكون ببدائل صينية محلية، وأعادت تصميم 4 آلاف من لوحات الدوائر الكهربائية لمنتجاتها، وأن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية "استقر".

وتلقي التصريحات، التي لم يتسنَّ التحقق منها على نحو مستقل، الضوء على جهود "هواوي" للتغلب على قيود التجارة الأمريكية.