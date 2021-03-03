الكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ "Galaxy A22 5G"

تستعد شركة سامسونغ للتوسع بإصداراتها من هواتف G5 هذا العام، حيث كشفت أحدث التسريبات عن خططها لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G منخفض التكلفة في النصف الأول من عام 2021.

ويتجه عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق إصدارات جديدة بتكلفة أقل من هواتف 5G، كما تحرص الشركة العملاقة الكورية أيضًا على تنويع إصدارات الشركة من هواتفG 5 بين المميزة والمتوسطة، وأيضًا منخفضة التكلفة.

وكشف مصدر داخلي لموقع ”GalaxyClub“ التقني عن تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونغ المرتقب Galaxy A22 5G.

وأكد المصدر، أن شركة سامسونغ الكورية تستعد لطرح الهاتف الذكي قريبًا لأول مرة في أوروبا.

وزعم أن تطوير وتصميم وتصنيع هاتف Galaxy A22 5G من ترخيص شركة مختلفة، ولكن سيتم بيعه بواسطة ”سامسونغ“ تحت علامة غالاكسي التجارية.

كما أكدت الشركة الكورية توافر هاتف Galaxy A22 5G في أوروبا بالألوان: الرمادي، والأبيض، والأخضر الفاتح، والأرجواني، وسيحمل الجهاز رقم الطراز SM-A225B، وسيتم إصداره في طرازين غير محددين للذاكرة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل الأسعار لا تزال غير معروفة، إلا أنه من المتوقع أن يكون Galaxy A22 5G بديلًا أرخص منG 5 لـ Galaxy A32 5G، الذي تم طرحه مقابل 300 دولار، كما سيعمل هاتف Galaxy A22 5G بواسطة معالج Dimensity 700 من MediaTek.