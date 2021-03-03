كشف تصميم ومواصفات هاتف "Galaxy S21 FE" الشبابي من "سامسونغ"

تخطط شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف ”Galaxy S21 FE“ هذا العام، وفق ما كشف تقرير تقني.

ويأتي الهاتف الجديد ضمن سلسلة ”Galaxy S21“ الرائدة التي أطلقتها الشركة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يحتوي ”Galaxy S21 FE“ على العديد من المواصفات نفسها الموجودة في الطرز الرائدة من السلسلة الرئيسية.

المواصفات

وفقًا لموقع ”LetsGoDigital“، فإن الجهاز الجديد سيستهدف جمهور الشباب، حيث يتوفر الهاتف الذكي بأربعة ألوان مثيرة للاهتمام، بما في ذلك الرمادي والأزرق والأرجواني والأخضر.

كما سيدعم الهاتف تقنية ”IP68“ المضادة للمياه والغبار، وسيأتي بمنفذ لبطاقة ”SIM“ لأسفل، ولكن من المتوقع أن يستغني الهاتف عن مقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

أيضاً، لن يحصل ”Galaxy S21 FE“ على نفس الكاميرا الرئيسية، التي يمتلكها خط ”Galaxy S21“ بأكمله، من أجل خفض التكلفة.

وسوف يستخدم الهاتف الجديد تصميمًا مألوفًا أكثر، من المحتمل أن يظل تكوين الكاميرا كما هو الحال في ”Galaxy S20 FE“ العام الماضي.

وبالنسبة للشاشة، فمن المتوقع أن تُضمن الشركة شاشة من نوع (AMOLED) مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وسيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج ”Exynos 2100 SoC“.

أما المواصفات الأخرى، فيمكن للشركة تضمين ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

ومن غير المحتمل وجود فتحة ”MicroSD“، وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، وشحن لاسلكي 15 واط.

وسيتوفر الهاتف بسعر 650 يورو (حوالي 780 دولارًا)، وفي النهاية سيكون لدى الشركة هاتف مميز للغاية سيجذب المزيد من المستخدمين، وربما سيحافظ على لقب أفضل هاتف في عام 2021.