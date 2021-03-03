"سامسونغ" تطلق رسميا هاتف "Galaxy M62".. وهذه مواصفاته وسعره

طرحت شركة ”سامسونغ“ الكورية العملاقة، رسميا يوم الأربعاء، هاتف ”Galaxy M62“ لأول مرة في ماليزيا بسعر 494 دولارًا.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الشركة هاتف ”Galaxy A32“.

وتم الإعلان عن إصدار واحد من هاتف ”Galaxy M62“ في ماليزيا، مزود بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

ويأتي الهاتف بـ3 ألوان، (الأسود والأخضر والأزرق)، ويتوفر للبيع بدءا من اليوم، على موقع التجارة الإلكترونية الماليزي ”Lazada“.

المواصفات

يتميز هاتف ”Galaxy M62“ بشاشة ”Super AMOLED“ بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يعمل الهاتف بواسطة معالج ”Exynos 9825“.

كما يأتي الجهاز مزودا بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية تقدر بـ256 غيغابايت.

ومن أجل الحصول على مساحة أكبر (حتى 1 تيرابايت)، يمكنك استخدام فتحة بطاقة ”microSD“ المتاحة.

بالنسبة للكاميرات، يتميز الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، و12 ميغابكسل و5 ميغابكسل، ومستشعر عمق 5 ميغابكسل، وفي المقدمة يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.

كما أنه مزود بمقبس صوت 3.5 ملم ومستشعر بصمة مثبت على الجانب ويدعم اتصال الجيل الرابع G4.

كما يدعم هاتف ”Galaxy M62“ العديد من المميزات، بما في ذلك تقنية ”Wi-Fi 802.11ac“ و“Bluetooth 5.0″ و ”GPS“ ومنفذ ”USB-C“.

ويأتي الجهاز بواجهة مستخدم ”One UI 3.1“ على أن يعمل بواسطة نظام ”Android 11“.