سامسونغ تضم "تيك توك" إلى قائمة تطبيقات تلفزيوناتها الذكية

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، عن أن تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة ”تيك توك“ سيكون متاحًا على أجهزة التلفزيون الذكية في الولايات المتحدة، بوقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة، إن معظم أجهزة التلفزيون الذكية 2021 في الولايات المتحدة، ستحصل على تطبيق ”تيك توك“ في وقت لاحق من هذا العام، كجزء من شراكتها العالمية مع الشركة.

ولن يُطلب من المستخدمين إنشاء حساب ”تيك توك“ لمشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيق، إلا أنه يمكنهم تصفح 12 فئة، حيث ستظهر مقاطع الفيديو الشائعة، ومن المقرر أن يستفيد أحدث جهازين من تلفزيون ”سامسونغ“، بشكل كامل من تطبيقات ”تيك توك“، وهما The Frame و The Sero.

وجهاز The Sero عبارة عن جهاز تلفزيون ذكي مقاس 43 بوصة، يمكنه الدوران للتبديل بين الوضعين الأفقي والعمودي.

وبما أن تطبيق ”تيك توك“ يحتوي على مقاطع فيديو رأسية، فإنه سيكون مناسبًا تمامًا، كما يمكن تثبيت جهاز The Frame في الوضع الرأسي، وهو مثالي -أيضًا- لمقاطع فيديو ”تيك توك“.

يشار إلى أن أجهزة التلفزيون التقليدية الخاصة بـ“سامسونغ“ المزودة بشاشة أفقية، تعرض مقاطع فيديو ”تيك توك“ مع أشرطة على كلا الجانبين.

ومن المقرر -أيضًا- إصدار تطبيق ”تيك توك“ لأجهزة التلفزيون الذكية التابعة للشركة في الأسواق الأخرى، إلا أن الشركة لم تكشف عن هذه البلدان، أو جدول زمني لإطلاقه.