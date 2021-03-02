"آبل" تطلق هاتف iPhone SE 3 العام المقبل بمميزات متطورة

كشفت تقارير تقنية، أن شركة الهواتف الأمريكية العملاقة آبل تستعد لإطلاق هاتف Apple iPhone SE 3، العام المقبل بمعالج مطوَّر، ودعم اتصال الجيل الخامس 5G.

واليوم، كشف المسرب التقني الشهير Ming-Chi Kuo، والمعروف بدقة وموثوقية معلوماته في تقرير جديد عن توقعاته المتعلقة بتشكيلة iPhone خلال العامين المقبلين، وكان الأمر المثير للاهتمام هو جهاز iPhone SE الأصغر.

ووفقًا للتقرير، لن تطلق آبل طراز الجيل التالي من هاتف iPhone SE هذا العام، وبدلاً من ذلك، سيتم إطلاق الجهاز العام المقبل.

وأضاف، أنه لن يكون هناك تغيير كبير من حيث تصميم الهاتف الذكي، ويمكن أن يظل حجم الشاشة 4.7 بوصة كما هو، ومع ذلك، ستقوم الشركة بترقية المعالج، وإضافة دعم لاتصال 5G.

ولم يشر تقرير ”كيو“ عن المعالج الذي سيتم استخدامه، لكن من المتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة المعالج المستخدم في تشكيلة iPhone 13 المقبلة أو معالج A14 Bionic الحالي.

وعلاوة على ذلك، فإن الإطلاق المتأخر لجهاز iPhone SE 3 لا يعني أنه لن يكون هناك طراز iPhone SE جديد هذا العام.

ووفقًا للتقارير، يستعد العملاق الذي يتخذ من ”كوبرتينو“ مقرًا له لإطلاق iPhone SE Plus في وقت لاحق من هذا العام.

كما يتوقع أن يأتي جهاز iPhone SE Plus المقبل بشاشة مقاس 6.1 بوصة مع نتوءة كاميرا في أعلى الشاشة، وبالنسبه للكاميرا، يأتي الهاتف بإعداد ثنائي الكاميرا إذ تأتي الأساسية بدقة 12 ميغابكسل.

وسيعمل الهاتف بواسطة معالج A14 دون دعم اتصال 5G، ويقال أيضًا إن الجهاز يدعم مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب.