"آبل" تبحث عن موظفين لبناء شبكات اتصالات من الجيل السادس

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن شركة ”آبل“ تبحث عن موظفين للعمل على بناء شبكات اتصالات من الجيل السادس 6G، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا عن وظائف شاغرة لمهندسي أبحاث للأنظمة اللاسلكية 5G / 6G.

وكان عملاق التقنية الأمريكي أعلن هذا الأسبوع عن حاجته إلى مهندسي أبحاث النظام اللاسلكي لشبكات الجيل الحالي والجيل التالي، حيث تعمل الشركة على تطوير التكنولوجيا اللاسلكية وتصميم الرقائق.

وسيقوم الخبراء بالبحث وتطوير أنظمة الاتصالات اللاسلكية والمشاركة في المنتديات المخصصة لتقنيات الجيل التالي، وستعمل مجموعة الباحثين على بناء شبكة جديدة خلال العقد القادم.

وتأتي تلك التقارير، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد توقيت إطلاق شبكات 6G بعد، لكن يتوقع الخبراء أن هذه الشبكات لن يتم نشرها قبل عام 2030، ويعتقد بعض المحللين أن تلك التقنيات الأحدث يمكن أن توفر سرعات اتصال تزيد 100 مرة أسرع من شبكات 5G.

وتستخدم ”آبل“ في الوقت الحالي تقنية 5G بسلسلة هواتف ”الآيفون”، والتي صممتها شركة ”كوالكوم“، ما يحسن بشكل كبير من كمية وسرعة البيانات للمستهلكين، كما تعد ”آبل“ متأخرة عن العديد من مُصنعي الهواتف في السوق في إدخال هذه التقنية إلى أجهزتها.

وتتماشى هذه الخطوة في اتجاه تفضيل ”آبل“ لتطوير مكونات أجهزتها الرئيسية بنفسها، بدلًا من الاعتماد على أطراف ثالثة.