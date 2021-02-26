الكشف عن مواصفات وموعد وصول هاتف "غوغل" القابل للطي

كشفت تسريبات جديدة موعد وصول هاتف ”Google Pixel“ القابل للطي، الذي تعمل شركة ”غوغل“ الأمريكية عليه منذ فترة.

وقال المسرب المعروف، جون بروسر في تغريدة عبر موقع حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”Google Pixel Fold“ موجود وأنه سيصدر إما في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2022.

وردًا على التغريدة، قال المحلل والخبير التقني روس يونغ، إنه قام بالتغريد لأول مرة على هذه المعلومات في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2020، أثناء حديثه عن توقعاته للأجهزة القابلة للطي.

وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2021 سيشهد صدور 3 هواتف من ”سامسونغ“ و4 موديلات من أوبو وفيفو و شاومي وطراز واحد من غوغل.

وكان قد أشارت التقارير إلى أن ”غوغل“ تعمل على هاتف قابل للطي منذ شهر آذار/مارس لعام 2019، وتم الكشف عن براءات اختراع للتصاميم المحتملة.

ولفتت بعض التقارير إلى أن الهاتف المنتظر سيشبه ”Motorola Razr 2020“ و ”Galaxy Z Flip“، فيما ذكرت بعض التقارير أنه يمتلك ثلاث لوحات قابلة للطي بثلاث شاشات.

وتحدثت تسريبات عن أن ”غوغل“ انضمت إلى شاومي وأوبو في طلب شاشات من سامسونغ لجهازها المحتمل القابل للطي، ويقال إن الشركة طلبت شاشات مقاس 7.6 بوصة.