غوغل تطور 6 مميزات جديدة لنظام "أندرويد" للهواتف والسيارات

طورت شركة ”غوغل“ الأمريكية ست ميزات جديدة لنظامي ”أندرويد“ للهواتف و“أندرويد أوتو“ للسيارات، من شأنه أن تجعل الهاتف أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.

وستتيح المزايا الجديدة فحص كلمة المرور لمعرفة ما إذا تم الكشف أو التسلل إلى كلمة مرور المستخدم.

وكانت شركة ”غوغل“ قد أضافت ميزة فحص كلمة المرور في متصفح ”غوغل كروم“ في عام 2019.

وتتعقب ”غوغل“ عمليات الاختراق التي تكشف كلمات المرور، إلا أن كلمات المرور هذه أصبحت الآن غير آمنة، حيث يمكن للمتسللين محاولة استخدامها بسهولة لتسجيل الدخول.

الآن عند إدخال كلمة مرور في التطبيق باستخدام الملء التلقائي، سيتلقى المستخدم تحذيرًا إذا تم تسريب كلمة المرور والإرشادات حول ما يجب فعله بعد ذلك، وتعمل هذه الميزة على الهواتف التي تعمل بنظام Android 9 فيما فوق.

كما حدثت الشركة تطبيق الرسائل للهواتف التي تعمل بنظام Android 7 وما فوق؛ لدعم جدولة النص، وتتم هذه الميزة عن طريق كتابة الرسالة مسبقًا واختيار الوقت الذي يجب إرسالها فيه وسيتولى التطبيق باقي الخطوات.

ولتنشيط الميزة، يمكن الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال وستظهر نافذة منبثقة تتيح اختيار الوقت والتاريخ، لتوضيح الأمر، يلزم تشغيل تطبيق رسائل ”غوغل“.

كما حدثت الشركة ميزة TalkBac Android ليكون في متناول المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، ويعتبر TalkBack هو قارئ الشاشة لنظام ”أندرويد، ويمكن بواسطته التنقل في واجهة المستخدم بأكملها دون النظر إلى الشاشة؛ باستخدام الملاحظات والإيماءات المنطوقة، بالإضافة لذلك، طورت الشركة إيماءات أكثر سهولة وقائمة جديدة للتحكم في القراءة.

وعلى الجانب الأخر، قالت الشركة إن مساعد ”غوغل“ تعلم مهارات جديدة من ضمنها تلقي الطلبات حتى إذا كان الهاتف مغلقًا، حيث يمكن ضبط منبه أو تشغيل موسيقى البوب على Spotify.

فضلًا عن ذلك، يمكن أيضًا تمكين ميزة النتائج الشخصية لشاشة القفل في المساعد والتي ستتيح إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات بأوامر صوتية.

كما طبقت الشركة خاصية ”الوضع المظلم“ حتى خرائط Google، ويمكن تنشيطه بشكل دائم من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق ثم السمة واختيار ”دائمًا في المظهر الداكن“، يتوفر أيضًا ”Always in Light Theme“.

كما يستفيد نظام Android Auto بشكل أفضل من شاشة السيارة،، حيث أضافت ”غوغل“ اختصارات إلى شاشة تشغيل Android Auto للوصول السريع إلى جهات الاتصال، ويمكن أيضًا أن سؤال المساعد عن الطقس وضبط منظم الحرارة.

وتكتسب السيارات ذات الشاشات الأوسع نطاق متعدد المهام على الشاشة المنقسمة ويمكن عرض خرائط Google وعناصر التحكم في الموسيقى ويمكن أيضًا ضبط ما يظهر على شاشة السيارة من خلال إعداد شاشة الخصوصية.