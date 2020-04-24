ثغرة تتسبب في تعطيل هواتف آبل عبر رسالة نصية

كشفت قناة تقنية شهيرة على "يوتيوب"، تفاصيل حول مشكلة تواجه مستخدمي هواتف آيفون، ونظام التشغيل iOS، وهي عبارة عن تلقي رسالة تحوي حروفًا مكتوبة بلغات مختلفة، تعطّل الهاتف عن العمل.

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" فإنه تم اكتشاف سلسلة جديدة من النصوص تستخدم أحرفًا مختلفة عند إرسالها في إشعار إلى iOS، سيؤدي ذلك إلى تعطيل الجهاز، مما يتطلب إجراء ضبط المصنع، لإعادته إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح اليوتيوبر الشهير (EverythingApplePro) في تغريدته التي شاركها على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه يمكن لهذا الخطأ الجديد أن يعطّل هواتف iOS بمجرد إرسال الإشعار النصي مع رموز خاصة.

لم تقف الأمور عند حد إرسال إشعار معين إلى نظام التشغيل، لتعطيل الهواتف فقط، بل أظهر مقطع الفيديو مدى التأثير القوي لتلك الرسائل، وقدرتها على الوصول إلى ما وراء تطبيقات المراسلة، حيث تسبب مجرد نشر النص المتسلل على تويتر لازالة -دون قصد- "عدة مئات من هواتف الأشخاص".

وفي السياق، كان قد تم العثور على سلاسل نصية مماثلة، تعرف أيضًا، باسم "text-bombs" في 2018 و2017 و2015، عندما استطاعت تعطيل هواتف آيفون وiOS.

وقال اليوتيوبر التقني، إنه "يمكن إعادة ضبط الأيفون الذي تعرض لهذا الأمر إلى الوضع الطبيعي، عبر رفع مستوى الصوت، ثم تخفيضه مع الضغط على الزر الجانبي".