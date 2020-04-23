"أبل" تبدأ العمل على آيفون 12 وأنباء عن تأخر إطلاقه

كشف المحلل التقني والخبير بمنتجات شركة "آبل" مينج-تشي كو، أن هواتف iPhone 2020 المقبلة قد تعاني بعض التأخير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال إن "آبل" بدأت عملية التأهيل عبر الإنترنت لطرازات iPhone 12 لهذا العام عن بُعد، وقد فوضت المزيد من المهام "للموظفين المحليين"، وأدت هذه التغييرات إلى تأخير لمدة شهر واحد في اختبار التحقق الهندسي لنماذج iPhone 12 الجديدة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتضمن مجموعة iPhone 12 أربعة طرازات جديدة، وتتوقع Kuo جدولًا متدرجًا للإنتاج الضخم هذا الخريف، وستدخل طرازات iPhone 12 التي يشاع أنها بقياس 6.1 بوصة و 5.4 بوصة الإنتاج الضخم في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يدخل جهاز iPhone مقاس 6.7 بوصة الإنتاج الضخم حتى أكتوبر، ويرجع ذلك إلى أن طراز 6،7 بوصة يحتوي على التصميم "الأكثر تعقيدا"، وفقا لما أفاد به المحلل التقني الشهير.

وقد يعني هذا أن Apple تعلن عن جميع طرازات iPhone 12 الأربعة في وقت واحد، لكن تواريخ الإصدار متداخلة، وقامت Apple بذلك من قبل، كما هو الحال مع إصدارات iPhone X و iPhone XR.