رغم ”كورونا“.. آيفون الجديد سيصل في موعده

كشفت شركة ”آبل“ الأمريكية أن iPhone 12 في طريقه للانطلاق في الخريف، على الرغم من الاضطرابات في تصنيع الهواتف المحمولة في أعقاب انتشار فيروس ”كورونا“.

ومن المقرر أن تصدر أجهزة آيفون الرئيسية الجديدة من آبل، والتي تتمتع بقدرات 5G اللاسلكية، في موعدها المقرر في الخريف، على الرغم من أن ذلك يرجع جزئيًا إلى عدم بدء الإنتاج الضخم حتى مايو.

عادةً ما تعلن آبل عن أحدث هواتفها الذكية في سبتمبر، مع بدء الإنتاج الضخم في مايو، وهو ما يمنح المجمعين وموردي المكونات وقتًا لتصنيع وجمع الوحدات للشحن في وقت لاحق من الخريف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت وكالة ”بلومبرج“ أن آيفون 5G من آبل يمكن أن يتأخر بسبب انتشار الفيروس.

وقال المحللون: إن إصدار Apple5G iPhone‌‌ من آبل قد يتأخر لمدة شهر بسبب القيود المفروضة على موظفي آبل الذين زاروا الصين في وقت سابق من العام؛ لإتمام عمليات التجميع مع شركاء التصنيع مثل Foxconn.