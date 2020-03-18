”آبل“ تطلق ”آيباد برو“ الجديد بمعالج مطور وميزة منتظرة (صور)

طرحت شركة آبل، اليوم الأربعاء، جهاز iPad Pro جديدًا مزودًا بشريحة A12Z Bionic، وملحقات لوحة مفاتيح Magic جديدة مزودة بلوحة تتبع مدمجة، وكاميرا Ultra Wide، وماسح ضوئي LiDAR .

ووصفت ”آبل“ الجهاز اللوحي الجديد بأنه ”أسرع وأقوى من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows“.

يحتوي iPad Pro المحدث على نظام كاميرا جديد بكاميرا عريضة بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميغابكسل، والتي يمكنها التصغير مرتين لالتقاط مجال رؤية أوسع، وهو ما يجعل عائلة iPad Pro تتماشى مع أحدث أجهزة ”آيفون“، والتي تحتوي أيضًا على كاميرا ثلاثية مع عدسات مربعة الشكل.

وتدعم شريحة A12Z Bionic الجديدة للجهاز وحدة معالجة رسومات ثمانية النواة وبنية حرارية محسنة ووحدات تحكم في الأداء تم ضبطها.

وقالت شركة آبل: إن المحترفين الذين يعملون على iPad Pro يمكنهم تحرير نماذج فيديو 4K وتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد بفضل التحديث الداخلي، كما يتميز الجهاز اللوحي الجديد بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات وشبكة Wi-Fi أسرع وشبكة LTE من فئة gigabit أسرع بنسبة 60٪ من الجيل السابق.

ولا يزال iPad Pro متاحًا بأحجام 11 بوصة و 12.9 بوصة، مع شاشة Liquid Retina من الحافة إلى الحافة وتقنية ProMotion، كما يتميز الجهاز اللوحي الآن بخمسة ميكروفونات بجودة الأستوديو وأربعة مكبرات صوت تتكيف مع أي اتجاه.

يتوفر iPad Pro الجديد للطلب بدءًا من اليوم على apple.com وفي تطبيق Apple Store في 30 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسيتوفر iPad Pro في المتاجر بدءًا من الأسبوع المقبل، ويبدأ iPad Pro مقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارًا لشبكة Wi-Fi بسعة 128 جيجابايت، بينما يبدأ طراز 12.9 بوصة بسعر 999 دولارًا لشبكة Wi-Fi 128 جيجابايت.

وستتوفر لوحة المفاتيح الخاصة بـ iPad Pro للشراء في مايو في نسختين: 299 دولارًا لجهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة و349 دولارًا لجهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، هناك أيضًا ملحقات Smart Keyboard Folio الجديدة بسعر 179 دولارًا مقابل 11 بوصة و 199 دولارًا مقابل 12.9 بوصة.