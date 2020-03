تحذير من تطبيق إلكتروني يزعم تتبع ”كورونا“

أكد خبراء أمن المعلومات أن تطبيق CovidLock الذي انتشر أخيرا ويزعم أنه يساعد على تتبع فيروس كورونا، برنامج فيروسي ضار لطلب الفدية من الضحايا ويعمل على قفل الجهاز.

وحذرت شركة DomainTools من تطبيق CovidLock، الذي قالت إن ضحاياه قد يكونون أشخاصا يرغبون في معرفة أي شيء عن ”كورونا“ في ظل الضبابية الإعلامية.

ويطالب البرنامج الضار المستخدم عند تثبيته بمنحه أذونات مختلفة؛ ما يتيح له قفل الجهاز، والمطالبة بفدية بقيمة 100 دولار عبر عملة ”بيتكوين“ الرقمية، وينشر التطبيق كذلك تهديدات بحذف البيانات الشخصية وجهات الاتصال والصور والمحتويات الأخرى ونشر حسابات التواصل الاجتماعي ما لم يتم الدفع في غضون 48 ساعة.

وعملت شركة غوغل منذ طرحها إصدار Android Nougat، على حماية ضد هذا النوع من الهجمات، لكن هذه الحماية تعمل عند تعيين كلمة مرور، وفي حال عدم تعيين كلمة مرور على الهاتف لإلغاء قفل الشاشة، فإن المستخدم لا يزال عرضة للإصابة ببرنامج طلب الفدية CovidLock.

Learn how cybercriminals are taking advantage of #coronavirus anxiety in a well written piece by @tonyvstech of @businessinsider. This article details recent research conducted by @tsalehsec and @piffey on CovidLock #ransomware: https://t.co/eVGgghRRPE

— DomainTools (@DomainTools) March 16, 2020