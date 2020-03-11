تسريب جديد يكشف سعر هاتف غوغل المرتقب Pixel 4a

كشفت تغريدة جديدة للمدون الأمريكي والمسرب الشهير إيفان بلاس بأن غوغل على وشك إصدار هاتف ذكي جديد وبسعر أرخص.

ونشر ”بلاس“ صورًا تشبه اللوحات الإعلانية، والتي تعلن عن إصدار Google Pixel 4a القادم، وهو الإصدار الأقل تكلفة من Pixel 4.

وتشير إحدى الصور إلى أن Pixel 4a سيكون بسعر 400 دولار، مما يجعله بنفس سعر Pixel 3a وبنصف سعر Pixel 4 الذي يبلغ سعره 800 دولار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ”businessinsider“.

وبحسب الموقع فإن شركة ”غوغل“ لم ترد على طلب التعليق.

ويعد هذا التسريب واحدًا من بين العديد من تسريبات Pixel 4a التي ظهرت مؤخرًا؛ ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت مدونة TechnoLike Plus مقطع فيديو يدعي أنه يظهر Pixel 4a.

وكشف الفيديو عن الكثير من التفاصيل حول الهاتف، بما في ذلك شكله، ومعالجته، وذاكرته، وسعته التخزينية، وغيرها.

ووفقًا للموقع، فإنه في حال صدق هذا التسريب، فمن المتوقع أن يكون Pixel 4a بشاشة بلا حدود تبلغ مساحتها حوالي 5.7 أو 5.8 بوصة، ومستشعر بصمة مثبت في الخلف، ومقبس سماعة رأس، وكاميرا أحادية العدسة.

وسيأتي هاتف غوغل الذكي الأرخص في وقت يتوقع فيه دخول موجة من الهواتف الذكية الأقل تكلفة إلى السوق بعد سنوات من الهواتف الذكية المرتفعة الأسعار.

وكانت غوغل قد أطلقت Pixel 3a ونظيرها الأكبر،XL3a، في مؤتمر مطورI / O“ لشركة غوغل العام الماضي في مايو، وهناك احتمال أن تكشف الشركة عن Pixel 4a في نفس الوقت تقريبًا.