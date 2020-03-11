غوغل تعتزم إطلاق ”كروم كاست ألترا“ للبث التلفزيوني النوعي‎

كشفت شركة غوغل أنها تعتزم الانتقال بالبث التلفزيوني إلى مرحلة جديدة أكثر تطورا وإبهارا من خلال النسخة الجديدة المرتقبة من جهاز البث الصغير ”كروم كاست ألترا“ Chromecast Ultra، الذي سيعمل بنظام (Android TV) لتشغله.

وأعلنت الشركة نيتها توفير جهاز تحكم عن بعد مع الجهاز، بشكل يشابه منافسيها الرئيسيين (Roku) و (Fire TV) و (Apple TV)، بحسب موقع 9to5google التقني.

الجهاز الجديد يحمل الاسم الرمزي (سابرينا) sabrina، وسيدعم محتوى بجودة (4 K HDR)، ولديه اتصال بواسطة (Bluetooth) و اتصال شبكي لاسلكي عبر (WiFi).

ويحتوي جهاز التحكم عن بعد على ميكروفون وزر مساعد غوغل، المخصص للتحكم في المحتوى عبر الصوت، وسيكون جهاز التحكم عن بعد قابلا للبرمجة على جهاز التلفزيون.

ويعتمد جهاز Chromecast دائما على المستهلكين لنقل المحتوى الصوتي والفيديو من هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحواسيب المحمولة إلى جهاز غوغل، وكانت التطبيقات سريعة في إضافة دعم جهاز (كروم كاست) Chromecast، لذلك توفر هذه الإستراتيجية الكثير من الخيارات.

يذكر أن (أندرويد تي في) Android TV متضمن في العديد من أجهزة التلفزيون من شركات مختلفة من ضمنها سوني، وتقول غوغل إن أكثر من 160 مزودا تلفزيونيا يستخدمون الآن (أندرويد تي في) Android TV بطريقة ما.