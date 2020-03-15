”واتس أب“ يجلب قريباً ميزتان طال انتظارهما

أصدرت شركة ”واتس أب“ نسختين تجريبيتين من التطبيق لنظام أندرويد (2.20.83 و 2.20.84) تحتويان على خيار تعيين الرسائل الذاتية التدمير في المحادثات الخاصة.

ويبدو أن شركة ”فيسبوك“ قررت أخيراً تضمين ميزة ”التدمير الذاتي“ للرسائل النصية، التي طال النتظارها، ضمن تطبيق ”واتس أب“ الأشهر في العالم في مجال الدردشة السريعة.

وذكر موقع WABetaInfo أن ميزة حذف الرسائل ليست متوفرة حالياً ولكن يبدو من التحديث الأخير أن الشركة تعمل على الخدمة وسيتم إصدارها قريباً في وقت لاحق.

ويمكن للمستخدمين اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، ويتم باستخدام هذه الميزة حذف الرسائل المرسلة من قبل المستخدمين تلقائيًا بعد وقت معين.

وبمجرد تعيين المؤقت، ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت إرسال الرسالة، بحيث يمكن للمستخدم تتبع متى ستختفي الرسالة والتأكد من حذفها بعد فترة.

وكان من المتوقع وجود هذه الميزة في الدردشات الجماعية فقط، لكنها ظهرت ضمن الإصدارات التجريبية في المحادثات الفردية أيضًا، وقد تتغير الأمور قبل وصولها بشكل رسمي.

البحث المتقدم

في الإطار ذاته، طرح ”واتس آب“ ميزة جديدة تسمى البحث المتقدم والتي تتيح للمستخدمين البحث عن الصور والصوت وملفات GIF والروابط والمستندات المرسلة والمزيد من الميزات داخل المحادثات على Android و iOS.

ومع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم على مستوى العالم، يعد ”واتس اب“ أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا حول العالم.

ويقوم التطبيق المملوك لـ ”فيسبوك“ بشكل منتظم بميزات جديدة للحصول على أفضل تجربة للمستخدم ويبدو أن منصة المراسلة تطرح وظائف جديدة دون أن يلاحظ أحد.

وقدم ”واتس اب“ أخيرا ميزة البحث المتقدم في تطبيقه لكل من أنظمة تشغيل iOS و Android، ومع ذلك، فلم تلاحظ بسبب الضجيج الذي أنشأه الوضع المظلم.

ويحتوي ”واتس اب“ بالفعل على ميزة بحث تسمح للمستخدمين بالبحث عن رسالة معينة عبر الدردشات على التطبيق، ومع ذلك، فقد اقتصرت على الرسائل النصية فقط ولم تسمح للمستخدمين بالبحث عن الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، ستسمح ميزة البحث المتقدم الجديدة للمستخدمين بتصفية البحث ليس فقط بالصور والصوت وملفات GIF ومقاطع الفيديو ولكن أيضا بالمستندات والروابط.

ولاستخدام ميزة البحث المتقدم، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق رمز البحث في الشريط العلوي وبدء البحث، سيعرض التطبيق نتائج البحث من سجل الدردشة وسيجلب أيضا خيارات للبحث عن نفس الكلمة الرئيسة للصور والروابط ومقاطع الفيديو.