”واتس آب“ يطرح الوضع المظلم على أجهزة IOS وأندرويد.. تعرف على طريقة تشغيله‎

بعد سنوات من التكهنات، تم طرح الوضع المظلم لتطبيق ”واتس آب“ رسميًا للمستخدمين، على أجهزة أندرويد و iOS، على الرغم من أنه يبدو مختلفًا قليلاً عن الوضع الذي يستخدمه التطبيق، وفقًا لما ذكره موقع ”trusted reviews“.

وفي تدوينة لها على مدونة ”blog post ”كتبت شركة واتس آب :“نحن متحمسون للغاية لتحديث واتس آب مع الميزة الأكثر طلبًا من مستخدمينا في كل مكان.. والوضع المظلم الجديد للتطبيق يوفر نظرة جديدة على تجربة غير مألوفة“.

وأضافت الشركة في تدوينتها:“إنه مصمم لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، ونأمل أن يساعد بمنع تلك اللحظات المحرجة التي يضيء فيها هاتفك الغرفة“.

وهذه هي كيفية الوصول إلى الوضع المظلم الجديد على واتس آب:

أولا: كيفية تشغيله على أجهزة iOS

ذكر الموقع أن الوضع المظلم لواتس آب لنظام iOS يتوافر حاليًا فقط على طرز آيفون التي يمكنها تشغيل – أو يعمل عليها بالفعل نظام iOS 13، وهي iPhone 6S آيفون ، iPhone 6S Plus، iPhone SE، iPhone 7، iPhone 7 Plus، iPhone 8، iPhone 8 Plus، iPhone X، iPhone XR، iPhone XS، iPhone XS Max، iPhone 11، iPhone 11 Pro، iPhone 11 Pro Max.

ولتمكين ”الوضع المظلم“ عليها يمكنك فعل ذلك من خلال قائمة الإعدادات في هاتفك، والضغط على ”العرض والسطوع“، ثم تمكين الوضع المظلم على نطاق النظام، حيث سيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا أيضًا.

لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، سيتعين عليك أن تكون أكثر صبرًا، لأن عملية البدء قد تستغرق بضعة أيام حتى تكتمل.

وإذا كنت تستخدم أحد الهواتف المذكورة أعلاه وتقوم بتشغيل إصدار من نظام التشغيل iOS 12، يجب عليك تحديث الإصدار 13 من نظام التشغيل iOS لإلغاء إغلاق الوضع المظلم.

ومع ذلك، لن يتمكن أولئك الذين يستخدمون طراز آيفون الذي تم طرحه قبل آيفون 6S، من تحديثه إلى iOS 13، وبالتالي لا يمكنهم تشغيل الوضع المظلم لواتس آب.

ثانيًا: كيفية تشغيل الوضع المظلم لواتس آب على هواتف الأندرويد

هناك طريقتان مختلفتان لتشغيل الوضع المظلم لواتس آب لنظام Android، وكل هذا يتوقف على إصدار Android الذي يعمل به هاتفك.

فإذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 10 ، فإنه يمكنك تشغيل الوضع المظلم لواتس آب من خلال الانتقال إلى قائمة ”الإعدادات“ في هاتفك، واختيار ”العرض“، ثم ”تفعيل الوضع الوضع المظلم، وسيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستستغرق عملية البدء بضعة أيام.

أما إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد 9 أوغيره، فإنه يتعين عليك تشغيل وضع واتس آب المظلم من قائمة إعدادات واتس آب الخاصة.

من خلال الانتقال إلى الإعدادات> الدردشات> السمة، واضغط على ”Dark“.

ويختلف الوضع المظلم لواتس آب بين الأنظمة الأساسية، فعلى نظام Android ، يكون باللونين الأزرق والرمادي، بينما في نظام التشغيل iOS يكون باللونين الأسود والرمادي بشكل كبير.

وذكرت الشركة في تدوينتها أيضًا:“ عند اختيار الألوان، أردنا تقليل إجهاد العين إلى أدنى حد، واستخدام الألوان الأقرب إلى الإعدادات الافتراضية للنظام على iPhone و Android على التوالي“.

وأضافت:“أردنا مساعدة المستخدمين على تركيز انتباههم بسهولة على كل شاشة، وفعلنا ذلك باستخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى للتأكد من بروز أهم المعلومات