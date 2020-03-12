تعرف على ميزات ”أبل“ الجديدة في iOS 14

كشفت تسريبات من شركة أبل أن نظام التشغيل iOS 14 سيحتوي على ميزة جديدة تسمح للمستخدم بحذف الرسائل النصية المرسلة قبل أن يقرأها المستلم.

وستترك الرسالة التي حذفت إشعارا صغيرا يشير إلى أن آخر رسالة قد حُذفت، مثلما تظهر إشعارات قراءة الرسائل في سلاسل الرسائل النصية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمكن أن تكون الميزة الجديدة جزءا من تحديث نظام تشغيل iOS 14، القادم من أبل والمخطط لإصداره في سبتمبر المقبل مع جيل جديد من أجهزة الآيفون.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تتأخر الميزة الجديدة -أيضا- لإصدار أو إضافة لاحقة، إذ لا تزال قيد الاختبار.

ويبدو أن هذه الميزة جزء من مشروع أكبر لتطوير تطبيقات المراسل على كل من أجهزة آيفون وآيباد وماك لجعلها أكثر تنافسية مع ”سلاك“.

وتشير التسريبات إلى أن هناك ميزة جديدة أخرى قيد الاختبار جرى تصميمها بشكل مباشر على سلاك، وتسمح للمستخدمين بوضع إشارة (تاغ) أو ذكر الأشخاص من جهات الاتصال باستخدام علامة ”@“.

ستؤدي وضع إشارة للمستخدمين في محادثة إلى ظهور إشعار على أجهزتهم يعرض الرسالة المحددة التي تمت الإشارة إليهم فيها؛ ما يساعد على جعل التطبيق أقل إرباكا.

هذا وتعمل أبل -أيضا- على ميزة تتيح للمستخدمين وضع علامة ”غير مقروءة“ على رسائل نصية محددة حتى بعد فتحها؛ ما قد يساعد المستخدمين على تذكر الرسائل التي يحتاجون إلى الرد عليها.