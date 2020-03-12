”آبل“ تطرح تطبيقًا خاصا بأخبار ”كورونا“ لمكافحة الشائعات

طرحت شركة ”آبل“ قسمًا إخباريًا جديدًا تحت اسم ”كوفيد-19“ وهو قسم خاص بأخبار ”كورونا”، وذلك ضمن تطبيق Apple News لمساعدة الأشخاص في الحصول على تحديثات إخبارية موثوقة حول انتشار الفيروس.

وذكر موقع ”neowin“ أن ”القسم الجديد يستمد أخباره من مصادر إخبارية موثوقة مثل سي إن إن، ووول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز لضمان دقة المعلومات“.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وشركات التكنولوجيا منع المعلومات المزيفة من التداول.

وتعد خدمات التتبع المباشر من أكثر الأدوات المفيدة التي ظهرت منذ تفشي كورونا، حيث تتيح رؤية حالة انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، فقد أعلنت المملكة المتحدة عن خريطة محلية لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات في كل مدينة بريطانية.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يستطيعوا العثور على أدوات التتبع، أضافت ”آبل“ رسومات غرافيكية، لإعطاء الأشخاص أرقامًا حديثة حول عدد الحالات، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جرّاء المرض، وعدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض.

وتحتوي Apple News Spotlight أيضًا على معلومات لمساعدة الأشخاص على الاستعداد لمكافحة انتشار المرض، إذ تتضمن بعض النصائح مثل غسل اليدين بانتظام، واستخدام منظفات مطهرة لتطهير الأسطح، ونصائح حول كيفية الاستعداد الأفضل للعزل الذاتي – وهو إجراء قد يكون ضروريًا في العديد من البلدان مع تسارع انتشار المرض.