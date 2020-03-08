6 خطوات لإطالة عمر بطارية ”غلاكسي S20“

صممت بطاريات هواتف كل من Galaxy S20 و S20 Plus و S20 Ultra للعمل طوال اليوم، لكن هذا لا يحدث دائما.

لكن هناك عدة نصائح للحصول على أقصى استفادة من بطارية هاتفك:

استخدام تحديث الشاشة بعناية

يُعد معدل تحديث الشاشة 120 هرتز S20 للشاشة أحد ميزات الهاتف، وذلك مقارنة بمعدل تحديث 60 هرتز القياسي الذي تستخدمه معظم الهواتف -إلا أنها تستهلك عمرا أطول للبطارية؛ لذا يجب استخدم خيار 120هرتز قليلا- وإذا كانت لديك مشاكل في عمر البطارية، فانتقل إلى 60 هرتز.

استخدام وضع الظلام

يستخدم عرض الصور والخلفيات الغامقة طاقة أقل من الخلفيات البيضاء الساطعة التي طالما كانت قياسية على الهواتف الذكية.

اترك الوضع المظلم طوال الوقت من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عرض واختيار الظلام في الجزء العلوي من الشاشة، إذا كنت تريد استخدام Dark Mode فقط في الليل أو وفقا لجدول زمني محدد، حدد إعدادات Dark Mode وقم بضبط ما تراه مناسبا، بدلا من ذلك، يمكنك تبديل وضع Dark Mode وإيقاف تشغيله في لوحة الإعدادات السريعة.

لا تستخدم دقة الشاشة الكاملة

دقة شاشة WQHD + الكاملة لشاشة Galaxy S20 هي شاشة مذهلة تبلغ 3200 × 1440، من الممتع أن ننظر إليها، ولكنها تجهد أيضا بطارية هاتفك، في الواقع، فإن أحد أول الأشياء التي تقوم بها أوضاع توفير الطاقة الخاصة بشركة ”سامسونغ“ هو تقليل دقة الشاشة.

من الناحية الواقعية، فإن استخدام دقة FHD + الافتراضية التي تبلغ 2.400 × 1.080 هو أكثر من كاف لمعظمنا.

إذا قمت بالتبديل إلى WQHD + وكنت تعاني من ضعف عمر البطارية، عُد إلى FHD + في الإعدادات> العرض> دقة الشاشة.

قم بإيقاف تشغيل السطوع التكيفي

يمكن لمستوى سطوع الشاشة أيضا استنزاف البطارية، يتم تمكين السطوع التكيفي افتراضيا، حيث يتعقب أي تعديلات تقوم بها جنبا إلى جنب مع ظروف الإضاءة الحالية ويقوم بإجراء تغييرات مماثلة في المستقبل.

إذا وجدت أن السطوع التكيفي مستواه عاليا، فيمكنك إيقاف تشغيله بالانتقال إلى ”الإعدادات“> عرض وتبديل المفتاح المجاور لـ ”السطوع التكيفي“ في وضع ”إيقاف التشغيل“.

بمجرد إيقاف التشغيل، يمكنك التحكم في سطوع الشاشة، مما يتيح لك الحفاظ على الشاشة باهتة كما تريد، مما يوفر البطارية في هذه العملية.

تحقق من استخدام البطارية وإجراء التعديلات

يمكن أن تؤثر التطبيقات الزائدة التي تعمل في الخلفية دون سبب على عمر البطارية، ستراقب ميزات البرنامج المدمجة في هاتفك التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر وتلك التي تستخدمها نادرا، بعد ذلك سوف تستخدم هذه المعلومات لوضع التطبيقات على ”السكون“، بشكل أساسي لمنعها من التشغيل في الخلفية حتى تفتحها.

تحقق من تأثير التطبيقات على عمر البطارية في الإعدادات > العناية بالأجهزة > البطارية > استخدام البطارية، إذا وجدت تطبيقا أو تطبيقات تستهلك الطاقة أكثر مما تريد، فحدده في القائمة وقم بتشغيل وضع التطبيق للنوم.

الاستفادة من أوضاع الطاقة

عندما تجد نفسك في موقف دون وسائل لشحن هاتفك، استخدم أحد أوضاع الطاقة، افتح الإعدادات > العناية بالأجهزة > البطارية > وضع الطاقة.

يمنحك الإعداد الافتراضي Optimize مزيجا صحيا من الأداء والحفاظ على عمر البطارية.