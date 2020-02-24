”سوني“ تطرح رسميا هاتف Xperia 1 II

طرحت شركة ”سوني“ هاتفها الأكثر شهرة Xperia 1 II والذي ظهر لأول مرة في البث المباشر للشركة اليوم الاثنين.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة OLED HDR مقاس 21: 9 مقاس 6.5 بوصة بتقنية OLED و Dolby Atmos ويدعم الجيل الخامس G5.

ويدعم الهاتف التصوير الفوتوغرافي Mark II ، ويحتوي على الكثير من الميزات من كاميرات Sony، ويتضمن كذلك تتبعا ذكيا للعيون و20 إطارا لكل ثانية ضبط تلقائي للصورة.

تمتلك الكاميرا ثلاث عدسات تحمل علامة زايس بدقة 12 ميجابكسل، كل منها مغطى بطبقة مضادة للانعكاس، كما أن هناك أيضا مستشعرا رابعا في الجزء الخلفي من الهاتف بينما توجد في البداية عدسة سيلفي f / 2.0 بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية بحجم 84 درجة.

ولم تذكر شركة ”سوني“ معدل تحديث الشاشة، وبدلا من ذلك، قالت إن تقليل تشويش الحركة لها ”مكافئ لعرض 90 هرتز“.

ويمتلك هاتف Xperia 1 II مكبرات صوت استيريو 360 درجة ومكبرات صوت استيريو أمامية، إضافة إلى مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.

وسيصدر هاتف Sony Xperia 1 II اب بثلاثة ألوان: أبيض وأسود وبنفسجي، بسعر لم يتحدد بعد.