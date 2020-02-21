”فيسبوك“ و“سوني“ تنسحبان من مؤتمر مطوري الألعاب (GDC) بسبب كورونا

انسحبت شركتا التكنولوجيا ”فيسبوك“ و“سوني“ من مؤتمر مطوري الألعاب المقبل (GDC) المقررة إقامته في مارس هذا العام في سان فرانسيسكو، بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وبعد يوم واحد فقط من إعلان شركة PAX East عدم مشاركتها، أكدت سوني أيضًا عدم حضورها مؤتمر مطوري الألعاب (GDC) الشهير أيضًا، بسبب المخاوف من الفيروس التاجي، بحسب ما ذكر موقع ”أندرويد سنترال“.

وفي ذات السياق، تَبعت شركة فيسبوك خطى سوني، بعد أن قررت عدم المشاركة في حدث ”جي دي سي“ وعدم إرسال مندوبين من وجهتها للتطبيقات الافتراضية ”أوكولوس“، التي تنتج أشهر نظارة للواقع الافتراضي.

وقال كريس برويت مدير النظام البيئي للمحتوى في أوكولوس، في بيان:“حرصًا على صحة وسلامة موظفينا، وشركائنا، لن نحضر مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام بسبب مخاوف كورونا ”.

ويأتي ذلك بعد أن إعلان اتحاد شركات الهواتف المحمولة، المنظم للمؤتمر العالمي للهواتف MWC، وهو أكبر معرض تجاري للهواتف في العالم في برشلونة، في وقت سابق من هذا الشهر، إلغاء فعالياته بسبب فيروس كورونا، الذي بدأ في الخروج عن نطاق التحكم.