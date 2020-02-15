تعرف على قدرات كاميرا غلاكسي S20 ألترا (صور وفيديو)

كشفت شركة سامسونغ أن هاتفها الجديد غلاكسي S20 ألترا، يحتوي على أحد أكثر إعدادات الكاميرا تقدما التي رأيناها على الهاتف الذكي.

ففي حين أن المواصفات الرئيسية للهاتف مطابقة تقريبا لهاتفي غلاكسي S20 الآخرين، فإن S20 ألترا تميز نفسها بكاميراتها، وفقا لما ذكره موقع “ phandroid“ إذ يتم تمييز الإعداد الرباعي للكاميرا على الجزء الخلفي من غلاكسي S20 ألترا بكاميرا رئيسية تبلغ 108 ميغابكسل، وفتحة عدسات ”26 ملمf / 1.8, ”، والتي تتميز أيضا بـ OIS.

كما يأتي أيضا بكاميرا 48 ميغابكسل، وعدسة ”122مم ”f / 3.6,(تليفوتوغرافي بريسكوب) مع OIS، وزوم بصري هجين 10x ، 12 ميجابكسل، 13مم ,2.2 /f،“ ultrawide“، وأخيرا مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد 0.3mp ، بنظام ToF للمساعدة في جعل الصورة في وضع عمودي، ووضع مؤثرات الواقع المعزز.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فقد تم تجهيز هاتف غلاكسي S20 ألترا بجهاز استشعار بدقة 40 ميغابكسل مع عدسة f / 2.2,26mm .

وكانت شركة سامسونغ قد أعلنت عن ثلاثة هواتف جديدة من طراز S20، وهي S20، وS20+، و S20 ألترا خلال مؤتمر غلاكسي S20، وذكرت أن الهواتف الثلاثة قادرة على تصوير فيديو ”8K“ يمكن بثه على تلفزيونات ”8K“ من سامسونغ.

كما تبدأ طلبات الشراء للهواتف الثلاثة في الحادي والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، ونشر موقع phandroid الكثير من الصور، وفيديو لتوضيح القدرات الهائلة لكاميرا هاتف غلاكسي S20 ألترا الجديد.