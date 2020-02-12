الميزات والسعر.. تعرف على الفارق بين ”غلاكسي S20“ الجديد والنسخة السابقة ”S10“

أطلقت شركة سامسونغ، مساء الثلاثاء، هواتفها الجديدة غلاكسي ”S20″، لتضع مجموعة مختلفة من المزايا والأحجام بين يدي عشاقها، وكذلك قامت بخفض أسعار هواتف غلاكسي ”S10“ لتضع المستخدمين بذلك في حيرة من أمرهم.

عندما نضع هاتفي غلاكسي ”S10″ و“S20“ في المقارنة معا، ستجد أن اختلاف الشاشة بينهما كبير، ولكن ليس من حيث الحجم وإنما جودة العرض، حيث يأتي غلاكسي ”S20“ بشاشة 6.2 بوصة، بينما ”S10“ يقدم حجم شاشة 6.1 بوصة، وكلاهما من نوع أموليد المميزة.

ولكن دقة وضوح ”S20“ أعلى، حيث تقدم كثافة توزيع بيكسلات 563 بيكسل في البوصة الواحدة، إلى جانب قدرة على تحديث عرض الشاشة 120 هيرتز، بينما غلاكسي ”S10“ يقدم 550 بيكسل في البوصة الواحدة فقط و60 هيرتز بالنسبة لمعدل تحديث الشاشة.

أما على مستوى الكاميرا، فإن تصميم كاميرا ”S20“ مختلف تماما حيث تأتي الكاميرا الخلفية بتصميم طولي بعكس ما هي عليه في غلاكسي ”S10″، ويأتي الهاتف الأحدث بثلاث عدسات 12 ميغابكسل عدسة بزاوية واسعة للتصوير والثانية 64 ميغابكسل للتكبير، بينما الثالثة فتأتي 12 ميجابكسل عدسة غاية في الاتساع من حيث زاوية التصوير.

أما بالنسبة لكاميرا ”S10“ فتقدم 3 كاميرات أيضا وهي 12 ميغابكسل بزاوية تصوير واسعة و16 ميغابكسل بزاوية تصوير أوسع، والثالثة 12 ميغابكسل للتكبير، أما على مستوى الكاميرا السيلفي فتأتي كلاهما 10 ميغابكسل، ولكن كاميرات ”S20“ لديها القدرة على تصوير فيديوها بدقة ”8K“ بينما ”S10“ تقتصر على ”4K“.

على مستوى الأداء، يأتي غلاكسي ”S20“ بمعالج سناب دراجون 865 وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، بينما ”S10“ وصل بالجيل الأقدم 855، وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت.

كما يوفر ”S20“ ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، بينما كان يوفر ”S10“ خياري 128 غيغابايت و512 غيغابايت، ويتيح الهاتفان إمكانية استخدام بطاقات ذاكرة خارجية، ولكن ”S20“ تسمح بسعة حتى 1 تيرابايت، أما ”S10“ فأقصى حد هو 512 غيغابايت.

وقدمت الشركة زيادة في سعة البطارية مع ”S20″، حيث تصل إلى 4000 مللي أمبير، في مقابل 3400 مللي أمبير فقط في ”S10“.

يتوفر الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 999 دولارا، بينما انخفض سعر ”S10“ إلى 900 دولار.