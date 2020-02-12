بعد إطلاقS20.. سامسونغ تخفض أسعار ”هواتف S10“ وتطلق تحديثات جديدة

قررت شركة سامسونغ الكورية، تخفيض أسعار هواتف تشكيلة Galaxy S10 تزامنا مع انطلاق هاتفها الجديد Galaxy S20.

وقامت الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخفيض أسعار أجهزة Galaxy S10e, Galaxy S10, and Galaxy S10+ بسعة تخزين 128 جيجابايت، ووصل سعرها إلى 549 دولارا و 699 دولارا و 799 دولارًا على التوالي، في تخفيض قدره 200 دولار عن سعر الإطلاق الأصلي على جميع الأجهزة الثلاثة.

وينطبق نفس الخصم البالغ 200 دولار أيضا على جهاز Galaxy S10e بسعة 256 جيجابايت، والذي يتوفر الآن مقابل 649 دولارا.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن هذه التخفيضات في الأسعار متاحة فقط على مستوى الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن تقدم سامسونغ عروضًا مماثلة في الأسواق الأخرى قريبًا.

ولا يعتبر هذا الخصم الشيء الجيد الوحيد الذي تم تقديمه في سلسلة Galaxy S10 بعد إلغاء الشحن في سان فرانسيسكو، كالعادة ، سيتم إثراء الهواتف الرئيسية الموجودة بميزات برنامج Galaxy S20 الجديدة عبر تحديثات البرامج الثابتة المستقبلية.

ولم تكشف سامسونغ بعد عن مكونات هذه الإضافات، لكن يتوقع أن تصبح ميزات الكاميرا مثل وضع الفيديو Pro متاحة في النهاية في السلسلة الرئيسية.