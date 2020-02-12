سماعة سامسونغ اللاسلكية الجديدة تتفوق على سماعة أبل بميزة جديدة

قد تهيمن أبل على سوق سماعات الأذن اللاسلكية، ولكن يبدو أن سامسونغ حريصة على أن تُبدى تفوقها في هذا الاتجاه أيضا، فقد أطلقت سامسونغ مؤخرًا سماعات أذن لاسلكية جديدة، ويبدو أنها ستضم ميزة واحدة كبيرة على سماعات أبل.

بحسب موقع ”بيزنس انسايدر“، تعتزم سامسونغ إطلاق زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية تحت مسمى Galax Buds Plus، وهي تعد خليفة لنفس الموديل الذي أطلقته العام الماضي.

يحتوي الطراز الجديد التي ستطلقه الشركة على عمر بطارية أطول واختصار للعثور على المحتوى المفضل لديك داخل سبوتيفي بنقرة واحدة، بالإضافة إلى تحسينات أخرى.

ويبقى عمر البطارية الطويل الذي تدعيه سامسونغ ، هو الميزة الرئيسية، الذي قد يجعل من Galaxy Buds Plus يتفوق على منتج أبل ذات الشهرة الفائقة.

ورغم أن سامسونغ تتباهى سماعات الأذن الجديدة التي توفر 11 ساعة من التشغيل، وهي ضعف المدة التي تدوم فيها بطارية أبل في أثناء التشغيل (خمس ساعات فقط)، لكن عملاق الهواتف الكوري يفتقد إلى ميزة حاسمة موجودة بسماعات أذن ابل: إلغاء الضوضاء.