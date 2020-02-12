تعرف على أبرز صفة تجعل غالاكسي Z Flip أقوى من Fold

كشفت شركة ”سامسونغ“ عن هاتفها الجديد جلاكسي Z Flip القابل للطي، في الولايات المتحدة. ويأتي الإصدار الجديد عقب الفشل الذريع الذي صاحب إصدار أول هاتف يمكن طيه ”غلاكسي فولد“ العام الماضي.

وتدعي الشركة الكورية المصنعة أنك ستتمكن من طي الجهاز مفتوحا أو مغلقا أكثر من 200 ألف مرة دون أن ينكسر، وبشكل متواصل. وإذا صدقت الشركة، فسيمثل الأمر تحسنا ملحوظا في قدرة الهاتف الجديد على الصمود لأطول فترة ممكنة.

وتشير تقارير أولية كانت قد صدرت في وقت سابق إلى أن نتائج اختبارات خاصة كانت قد أجريت على عدد من الهواتف التي تتميز بشاشة قابلة للطي، لم تتخط حاجز 120 ألف عملية طي في الخريف الماضي.

هذا الأمر جاء بطبيعة الحال بعد إطلاق الربيع الفاشل الذي أجبر سامسونغ على سحب المنتج بشكل فوري، وإصلاح مشكلات الشاشة القابلة للطي، وإعادة إطلاقها في وقت لاحق من العام. ومن المتوقع أن يصبح الهاتف الجديد قيد البيع المباشر للجمهور في 14 فبراير بسعر 1380 دولارا (£ 1300).