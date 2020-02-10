”فوكسكون“ المصنعة لهواتف آيفون تستأنف الإنتاج في مصنع شينزن

قال مصدر مطلع إن شركة ”فوكسكون“، التي تصنع هواتف آيفون لشركة ”أبل“، تلقت موافقة من الحكومة الصينية على استئناف الإنتاج في مصنع رئيسي في مدينة شينزن جنوب الصين.

وكانت إعادة فتح المصنع بعد عطلة السنة القمرية الجديدة قد تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.

وقال المصدر إن حوالي 20 ألف شخص، أو نحو 10% من قوة العمل لـ“فوكسكون“ في شينزن، عادوا إلى المصنع اليوم الإثنين.

وأضاف أن الشركة أبلغت بعض موظفيها هناك في وقت متأخر اليوم، بأن يعودا إلى العمل في اليوم التالي.

وتصنع ”فوكسكون“ هواتف ذكية لبائعين عالميين من بينهم أبل.