سامسونغ تكشف النقاب عن هاتف جديد قابل للطي

كشفت شركة ”سامسونغ إلكترونك“ التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف المحمولة في العالم، عن لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد.

وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل هما: الأرجواني والأسود، لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

ولكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعر من هاتف ”غالاكسي فولد“ الذي يبلغ 1980 دولارا والذي يفتح ككتاب، وتم طرحه في أيلول/ سبتمبر بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.

وقال توم كانغ المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث إن ”الهاتف الجديد غالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونغ ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن“.

وأضاف أن سامسونغ أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.