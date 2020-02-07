بـ300 دولار فقط.. موتورولا تطرح بديلًا لعائلة سامسونغ غلاكسي نوت

أعلنت شركة ”موتورولا“ الأمريكية عن هاتفها الجديد الذي سيكون بمثابة البديل لـ“سامسونغ غلاكسي نوت“ والمنافس له، إلا أنه سيُباع بسعر أقل سيصل إلى 300 دولار فقط.

وحظيت هواتف موتورولا مثل ”Moto G“ باهتمام كبير في أسواق الهواتف، خاصة أن تكلفتها قليلة مقارنة بهواتف سامسونغ، وتعد أحدث الموديلات للشركة – Moto G Power و Moto G Stylus حيث أخذت اتجاهات جديدة مثيرة للاهتمام.

ومع ذلك، فإن هذه الهواتف متشابهة للغاية، فكلا المودلين يستخدمان شرائح Qualcomm’s Snapdragon 655 مع ذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت، ناهيك عن شاشة LCD مقاس 6.4 بوصة، تعمل على Full HD +.

وعلى عكس Moto G8 Plus الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، تتمتع هذه الهواتف بكاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

ويمتلك Moto G Power بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تستمر في العمل إلى 3 أيام من الاستخدام المتواصل.

علاوة على ذلك، يحتوي هاتف Moto G أيضًا على نظام كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيس 16 ميغابيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.