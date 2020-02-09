شاهد.. مراجعة لهاتف غلاكسي Z قبل طرحه رسميا ( فيديو)

أظهر فيديو مُسرب على المواقع المتخصصة كيف سيبدو هاتف سامسونغ القابل للطي ”غالاكسي Z“، قبل أن تكشف الشركة النقاب عنه في معرضها القريب.

ووفقا لموقع“ سام موبيل“، يوضح الفيديو مواصفات الهاتف وشكله وهو يعمل بالكامل، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يكشف كيف يمكن للشاشة أن تبقى مفتوحة بزاوية، الامر الذي من شأنه يميز هذا الهاتف القابل للطي.

ويشير هذا التسريب إلى أن سامسونغ لم تسعى لتطوير جهاز جديد قابل للطي بشكل مختلف فقط، بل حرصت الشركة أيضًا على تميزه عن ”غالاكسي فولد“ و“موتوريلا ريزر“ المنافس.

بالنسبة للمواصفات، يبدو أن الهاتف يتميز بمعالج Snapdragon 855 و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، والتي كشفتها التسريبات قبل عدة أشهر.

كما أكد الفيديو تميز الهاتف بشاشة 6.7 بوصة ودقة الشاشة البالغة 1080 × 2636 بكسل، والتي لم نرها على أي هاتف جالاكسي سابق، نظرًا لأن الهواتف السابقة لم تتميز بهذا الطول.