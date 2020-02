برامج تتجسس على مستخدمي ”أندرويد“.. تعرف عليها

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي ”أندرويد“ من تثبيت بعض التطبيقات على هواتفهم الذكية، والتي قد تشكل تهديداً لبياناتهم الشخصية.

وهذه التطبيقات، التي تم تطويرها بواسطة شركة صينية تدعى (شينزهين هاوك)، تحصل على أذونات خطيرة يمكنها جمع البيانات الشخصية وإرسالها لمزود الخدمة في الصين.

وهذه الأذونات الخطيرة لديها القدرة على إجراء مكالمات، التقاط الصور، تسجيل فيديو والصوت وغيرها، لهذا السبب يجب على مستخدمي أندرويد إزالة مثل هذه التطبيقات من هواتفهم الذكية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“، أشارت التقارير التي أجراها الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر تجاه التطبيقات التالية والتي تم تثبيتها على أجهزة الأندرويد، ونصحوا بسرعة إزالتها وهي:

Turbo Browser، Weather Forecast ، Candy Selfie Camera ، Calendar Lite ، Super Battery، Hi Security 2019 ، Net Master، Puzzle Box ، Private Browser ، Candy Gallery ، Hi VPN Pro/Free VPN ، Word Crossy / world Zoo ، Soccer Pinball ، Dig It ، Laser Break ، Music Roam ،Word Crush .

وتعمل شركة غوغل على إزالة هذه التطبيقات الخطيرة من ”متجر غوغل بلاي“ إلا أن البعض منها لا يزال موجودا، كما أنها تنصح مستخدمي أندرويد بضرورة معرفة التطبيقات قبل البدء في تنزيلها على الأجهزة الخاصة لديهم.