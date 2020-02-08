مصنع آيفون في الصين يتحول إلى تصنيع الأقنعة الواقية لمواجهة ”كورونا“

اتخذت شركة تصنيع الرقاقات التي تعمل على إنتاج أجهزة آيفون Foxconn، قرارين مهمين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة بتحويل سلسلة التوريد المعتادة للبدء في إنتاج الأقنعة والملابس الطبية بمصنعها في الصين، وفقا لتقارير رويترز.

وقالت الشركة إن الأقنعة التي تصنعها ستكون للاستخدام الداخلي للموظفين، حيث أدى تفشي الفيروس إلى ارتفاع كبير في الطلب على الأقنعة، ما أدى إلى نقصها في الصين وخارجها.

وأكدت متحدثة باسم Foxconn Technology Group هذه الخطوة، وقالت: ”بدأت شركة فوكسكون إنتاج أقنعة في إحدى منشآتها لدعم القوى العاملة لأكثر من مليون موظف أثناء العمل كجزء من المرحلة الثانية من الإنتاج. ستبحث الشركة توسيع الإنتاج إلى مليوني قناع في اليوم بحلول نهاية فبراير“.

كما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ أن ”الشركة أخبرت الموظفين في مصنعها في شنتشن بعدم العودة إلى العمل في 10 فبراير“، حيث كان من المقرر أن يستأنف العمل في ذلك الوقت.

وتم توزيع مذكرة بهذا المعنى على الموظفين عبر رسالة نصية: ”لحماية صحة الجميع وسلامتهم والامتثال لتدابير الوقاية من الفيروسات، نحثك على عدم العودة إلى Shenzhen نقوم بإطلاعك على الوضع في المدينة، ستحمي الشركة حقوق ومصالح الجميع المتعلقة بالعمل خلال المدة بالنسبة إلى تاريخ العودة، يرجى الانتظار لمزيد من التفاصيل“.

وقالت فوكسكون الشهر الماضي إن تفشي الفيروس لن يؤثر على إنتاج آيفون، ولكن هذه التعديلات الجديدة تشير إلى أن الشركة قد تجاوزت الحد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت نيكي آسيان ريفيو أن إنتاج سماعات AirPod اللاسلكية من أبل قد تأثر بسبب الأزمة.